Héroes Copetonenses: “los conmemoramos a ellos y revivimos la historia”, dijo Reinoso

1 mayo, 2026 121

Copetonas se prepara para conmemorar este domingo, en la Plaza Héroes de Malvinas, Av. San Martín 280, a las 11:00, a los héroes que se salvaron del hundimiento del ARA General Belgrano.

Manuel Reinoso, delegado de Copetonas, dialogó con LU 24 sobre la especial importancia para la localidad “los conmemoramos a ellos y revivimos la historia para aquellos que no la conocen”.

Luego, prosiguió destacando que la historia “en Copetonas se vive muy cercana, con mucha importancia. Nuestros héroes han tenido la fuerza de llevarla a los colegios, a otros distritos. Qué importante es tenerlos en vida”.

Hizo mención después a que uno de los héroes, Jorge Cococho González, será reconocido en esta fecha en Río Gallegos por el libro Los Héroes de Mi Pueblo.

Por otro lado, mencionó que “en la plazoleta se está construyendo un salón. Blas Fernández donó una réplica de la balsa que lo salvó para que este allí. El que pase por la ruta va a poder ver el salón con esa balsa dentro”.

Para finalizar, destacó que, en su función de delegado, que ejerce hace un mes, se encuentra “muy contento. El equipo tiene ganas de hacer cosas, con la camiseta puesta” y aprovechó para desear un feliz día del trabajador a todos.

Volver