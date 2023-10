Hidratos de Carbono: ¿cuáles preferir?

12 octubre, 2023

Los tres nutrientes principales que se encuentran en nuestra alimentación son los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Los hidratos tienen la función de abastecer de energía a todos los órganos del cuerpo, desde el cerebro hasta los músculos.

En los últimos años escuchamos hablar mucho de los carbohidratos, que son malos, que son adictivos, se arman confusiones con los alimentos sin TACC, en fin… seguro escuchaste muchas cosas al respecto, pero la pregunta que tenemos que hacernos es:

¿Son todos los hidratos de carbono iguales? ¡La respuesta es no!

Podemos dividirlos en dos grandes grupos, los HC simples (de absorción rápida) y los HC complejos (de absorción lenta), este último grupo aporta muchos más beneficios a nuestra salud que los primeros y nos brindan saciedad por más tiempo.

Vamos a lo práctico hagamos un listado de carbohidratos que tienen mejor calidad nutricional y favorecen nuestra alimentación, estos son:

Las legumbres (porotos, garbanzo, arvejas, lentejas, soja y todas sus variedades); arroz yamaní; choclo, papa y batata (las dos últimas con cascara para que tengan más fibra); panificados y masas con harinas integrales (las que tienen más cantidad de fibra); pastas secas de sémola de trigo duro o sémola de trigo candial y la avena.

Los hidratos como el azúcar, harinas blancas, vegetales feculentos sin cáscara (papa), arroz blanco y cereales no integrales, son los de rápida digestión, por lo cual es mejor reducir su ingesta.

Para lograr un equilibrio y tener una conducta saludable a largo plazo, sin la necesidad de dejarlos completamente, comencemos por elegirlos menos y consumir de forma habitual hidratos de carbono complejos (legumbres, harinas integrales, etc.).

Es muy importante saber que consumir hidratos de carbono en una cantidad adecuada y de buena calidad, ¡no es malo para el organismo!

Volver