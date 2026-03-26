Higiene Urbana solicita colaboración de los vecinos en el cuidado de la ciudad

26 marzo, 2026 0

Desde el Municipio de Tres Arroyos se continúa trabajando diariamente con las cuadrillas de barrido y limpieza en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de mantener los espacios públicos en condiciones y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.

Sin embargo, para que este esfuerzo sea sostenido en el tiempo, es fundamental el compromiso de la comunidad.

En muchas ocasiones, luego de que las cuadrillas realizan las tareas de barrido, se observa que algunos vecinos vuelven a depositar residuos de vereda como hojas, tierra o basura en los cordones. Esta práctica no solo anula el trabajo realizado, sino que además contribuye a la obstrucción del escurrimiento del agua, pudiendo generar anegamientos, especialmente en días de lluvia.

Mantener la limpieza de la ciudad es una tarea compartida. Por eso, se solicita a los vecinos evitar arrojar residuos en la vía pública y colaborar manteniendo los frentes de sus hogares en condiciones, disponiendo correctamente los desechos.

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