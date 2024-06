Hipertensión arterial y nutrición

La hipertensión arterial, enfermedad definida por la Organización Mundial de la Salud como “silenciosa”, es mucho más frecuente de lo que pensamos. Su mayor inconveniente es que no tiene síntomas, pero daña, ¡es por eso que es importante realizar chequeos médicos habituales!

El 50% de las personas con hipertensión, no saben que la tienen. Es una enfermedad que una vez diagnosticada, se controla. Si no lo sabemos debemos estar al tanto que disminuye nuestra calidad y expectativa de vida.

Qué cosas puedo hacer desde lo nutricional:

• No usar sal agregada, reemplazarla por otros condimentos como el ajo, pimienta, aromáticos, etc.

• Si tenés sobrepeso, es importante disminuirlo, para favorecer al organismo.

• Evitar el consumo de grasas desmedido, consumir lácteos descremados, cocinar las carnes sin grasa visible y el pollo sin piel.

• Moderar el consumo de cafeína y alcohol durante el día.

• Evitar lo más posible el consumo de embutidos, ya que son altos en grasas y sodio.

• Moderar el consumo de ultraprocesados, ya que estos productos comestibles son altos en sodio.

• Aumentas el consumo de fibras, comer frutas y verduras en todas las comidas del día, preferir harinas integrales.

No te olvides de:

• Hacer tus chequeos médicos.

• Buscar ayuda para lograr un cambio en el estilo de vida, que te dará bienestar a largo plazo.

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764 / Comunicadora

En las redes me encontrás como @alegrizar Facebook|Instagram|TikTok

