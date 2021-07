Historias dentro del Pirovano: trabajadores recordaron su paso por el Hospital

Mañana martes 27 de julio, el Hospital Pirovano cumple 97 años, y LU24 se comunicó con distintos trabajadores del Centro de Salud Municipal, para que relaten sus experiencias desarrollándose laboralmente al servicio de la comunidad. Un enfermero, el encargado del conmutador, y la Jefa del área de Quirófano, hicieron un repaso por las historias que les dejó su paso por el nosocomio local.

Largas trayectorias dentro del Pirovano, acumulan innumerable cantidad de anécdotas. Sergio Luquez, es uno de los tantos enfermeros que formó parte del Pirovano, y comentó que trabajó desde el año 1979 hasta el 2018, por lo que pasó gran parte de su vida dentro del Centro Municipal de Salud.

El padre de Sergio también fue enfermero, y por medio de sus historias, y de sus propias vivencias pudo relatar que “el hospital fue mutando, desde su infraestructura hasta los métodos de atención, ingresé cuando había pabellones enormes con 40 o 50 camas, incluso algunas al lado de la otra, sin boxes”, por lo que aseguró que “con los años, afortunadamente, todo fue evolucionando de una manera tremenda, lo más lindo de todo para recalcar es la gente”.

Asimismo, se refirió a los avances en la tecnología en lo que tiene que ver con la salubridad, y sostuvo que “eso fue lo más maravilloso, las personas de nuestra generación renegamos porque se pierden otro tipo de vivencias, pero lo que no renegaría jamás es la tecnología aplicada al servicio de la salud, lo que ha progresado en los últimos años ha sido impresionante” en ese sentido resaltó los avances en los métodos en cirugías, diagnósticos por imágenes, que según advirtió “se ve reflejado en la prolongación y el estándar de vida”.

Por otra parte, Sergio reconoció “la cantidad de personal abocado al servicio de la salud” y manifestó que “el 99% de la personas que hemos trabajado ahí lo defendemos a muerte, desde la unión, aunque haya cuestiones problemáticas lógicas donde trabaja tanta gente, pero es una conjunto de fuerzas y voluntades de cada uno desde su sector, que a veces se hace imperceptible para el ojo de la población”, y no faltaron las anécdotas del trabajo con todas las áreas: mantenimiento, el personal de limpieza, enfermería, la parte médica, los administrativos, cocina y más.

Mario Quintana, se trabajó en el área del conmutador en el Hospital, y si bien se jubiló en otro sector del municipio, aseguró que, al cumplirse 97 años de la inauguración del Hospital “estoy emocionado, porque recordar el Hospital es algo muy sagrado para cualquiera que lo haya integrado”. En consonancia con esa emoción, Mario rememoró en LU24, historias que vivió dentro del nosocomio, historias de agradecimientos por parte de los pacientes, anécdotas divertidas con los compañeros de trabajo, el orgullo de haber formado parte de un equipo que salvó innumerable cantidad de vidas.

“El alma puesta en el hospital” expresó Mario, refiriéndose a la dedicación de todos sus trabajadores, y la propia en sus años de servicio.

Muchos nombres corren en las historias del Hospital, en el que han pasado miles de pacientes, y cientos de personas que volcaron todas las fuerzas de su trabajo, por la salud de toda una comunidad.

En el rejunte de historias y buenas anécdotas al servicio de la salud, no faltó la enfermera Ana Ruiz Díaz, quien luego de 30 años de servicio, se jubiló, y quien se desarrolló como Jefa de Quirófano en una época crucial, como fue en los años 1987 y 1988 cuando se inauguró el nuevo sector de Quirófano.

“Yo empecé a trabajar cuando en el Hospital había salas que tenían casi 60 camas, era todo muy antiguo, se hervían las jeringas, y de pasillos muy largos” expresó Ana, y obviamente, recordó todas las amistades que le dejaron tantos años de trabajo. “Amo al Hospital, entré apenas con 18 años, y terminé de crecer ahí” finalizó.

