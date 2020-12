Histórico: Rivadavia declaró la necesidad de dictar y sancionar su Carta Orgánica Municipal

El Concejo Deliberante del distrito de Rivadavia aprobó por unanimidad la declaración de necesidad de dictar y sancionar una Carta Orgánica Municipal. Esto marca un antecedente histórico para la provincia de Buenos Aires.

Así se da inicio al proceso constituyente local, convocando a todas las fuerzas vivas de la comunidad a participar en la deliberación de lo que será el cumplimiento de un gran anhelo, como es el dictado de la primera carta orgánica en el ejercicio de la política arquitectónica a nivel municipal, según destacó el Observatorio de Asuntos Federales de la Universidad Nacional de La Plata.

La iniciativa, que surgió de la agrupación Rivadavia Primero, a través de Jorge Pablo Rosolen, quien es el presidente del HCD, contó con el acompañamiento de la oposición.

En diálogo con LU 24, Rosolen dijo que “a este proyecto de ordenanza lo comencé a trabajar hace unos años y con motivo de un viaje a una jornada de municipalismo que se hizo en el Senado de la provincia, en la que expusieron los especialistas más importantes del país, como el Dr. Antonio María Hernández y el Dr. Pablo Reca. Ahí vine bastante motivado con el tema y escribí el proyecto para dictar la carta orgánica y lo presenté en 2016”.

“Por distintos motivos esa ordenanza perdió estado parlamentario porque en realidad cuando uno habla con los vecinos no es un tema de la agenda diaria y en ese momento no suscitó interés. Este año lo refloté, seguí estudiando, lo modifiqué un poco y lo presenté en febrero. Vino la pandemia y se paró todo”, explicó al tiempo que dijo que “hay todo un movimiento en la provincia de Buenos Aires, que es una de las tres que no tienen autonomía, sobre todo académico y en algunos ámbitos, donde en estos meses ha avanzado bastante el tema. Inclusive, el Municipio de Castelli, que fue por otra vía distinta a la nuestra, presentó un reclamo ante la Corte Suprema”.

“La semana pasada aprobamos el proyecto y ante mi sorpresa y asombro ha tenido mucha repercusión y he tenido contacto con muchos distritos para conversar sobre cómo fue el proceso”, afirmó.

“Puede ser que seamos el primer distrito bonaerense pero no es algo nuevo en el país. Veintiún provincias tienen autonomía, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza son las que estamos en falta todavía”, añadió.

Los concejales del oficialismo en Rivadavia tomaron los lineamientos de la Constitución Nacional para su propia reforma.

“Estoy en contacto con Gonzalo Fuentes (abogado constitucionalista tresarroyense que dirige el Observatorio de Asuntos Federales), con quien tengo mucha relación por este tema y me manifestó el beneplácito y la emoción que tenían todos ellos que hace tantos años que vienen luchando por esto. Ellos son mi bibliografía”, destacó.

“Soñamos con poder hacer nuestra convención en pocos meses y que puedan venir a América (ciudad cabecera del distrito de Rivadavia)”, aseguró.

Sobre lo que puede ocurrir de ahora en más, Rosolen planteó: “1) que quede como una ordenanza más aprobada en un Concejo Deliberante; 2) que esto desencadene que muchos distritos de la provincia sigan nuestro camino y eso genere una presión importante en las cámaras legislativas para que se modifique la Constitución y se incorpore la autonomía, que sería el mejor camino; 3) si no se modifica la Constitución dictar nuestra Carta Orgánica, nos vamos a declarar autónomos y confrontaremos ante la Corte Suprema en un conflicto entre el municipio y la provincia, que sería lo más probable pero no lo ideal”.

“Desde el punto de vista práctico la autonomía tiene todas ventajas, ninguna contra. Lo que hace conceptualmente es dar la mayoría de edad a los distritos, a la gente del interior: vamos a ser artífices de nuestro destino porque vamos a tener todas las herramientas jurídicas, políticas, administrativas, económicas y financieras para que cada municipio asuma sus responsabilidades de manera madura. Vamos a definir cómo va a ser nuestro sistema político”, sostuvo.

Foto: Tiempo del Oeste.

