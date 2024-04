Hitchins: “fue una pelea difícil, pero siento que gané”

8 abril, 2024

Al día siguiente de la pelea se pronunció Richardson Hitchins y dijo: “fue una pelea difícil, dura. Él nunca había sido probado, tiene golpes de poder, me puse algo nervioso, me agarro con golpes que no había recibido antes, pero los absorbí, no fue una decisión clara, pero siento que gane. Me sorprendió su empuje, pensaba que se iba a detener, pero siguió siendo siempre peligroso y con mucha energía. Se podría enfrentar con los mejores de la categoría. Teófimo López no ha enfrentado un rival de sus características, y Lemos está listo para las grandes peleas. Al término de la pelea me acerqué y le dije que era un gran oponente, muy duro, y que me había sorprendido”.

Palabra de reconocimiento del oponente que hablo mucho antes de la pelea sobre lo sencilla que iba a ser, pero al final de la misma reconoció la jerarquía de Tito Lemos.

Medios internacionales sobre la pelea de Lemos: “robo, controversial decisión, estafa, Las Vegas lo hizo de nuevo”

No solo los medios nacionales destacaron el despojo que sufrió Gustavo Lemos con el fallo de los jueces en Las Vegas, sino que también los medios de EEUU y de América Latina cuestionan la decisión de los Jueces calificándola de: “robo, controversial decisión, estafa, bochornosa decisión, Las Vegas lo hizo de nuevo”, todas manifestaciones de disconformidad por el escandaloso fallo de los Jueces privándolo al boxeador tresarroyense de la victoria. También destacan la pésima labor del árbitro que debió penalizar a Hitchins con quita de puntos por las continuas infracciones, aferrándose y agarrándose a Lemos para no dejarlo trabajar.

Eddie Hearns, líder de Matchroom Boxing, la promotora organizadora de la pelea, manejador de Hitchins y de la mayoría de los boxeadores de elite del Boxeo internacional, dijo que lo sorprendió la tarjeta que dio 6 puntos de ventaja a Hitchins, y que esta actuación le abre las puertas a Gustavo Lemos para nuevos eventos importantes en materia internacional.

De nuestros enviados especiales en Las Vegas. Carlos Ordóñez y Adrián Etcheverry.

