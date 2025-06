Hito en el Garrahan: la obstetra Astudillo habló con Ilusiones

18 junio, 2025 225

La obstetra, ginecóloga y especialista en medicina fetal, Analizia Astudillo, estuvo a cargo de la cesárea y también de la operación prenatal de una beba que presentaba mielomeningocele, conocida como “espina bífida, resumió el procedimiento como “una cirugía perfecta: operamos la malformación en la semana 27 del embarazo y nació en la 36, con una cicatriz perfecta”, dijo a FM Ilusiones.

“En Argentina, estas intervenciones se realizan desde 2015 en el Hospital Austral, pero sólo están disponibles para pacientes con cobertura social. Fuera de ello, hay apenas dos antecedentes de intervenciones de este tipo en el país, una realizada en el Hospital Fernández, por profesionales del Austral y otro en la ciudad de Córdoba”, según explicó el Garrahan en un comunicado.

“Yo me formé en Inglaterra y España, pero la gente que tiene más experiencia en Sudamérica es la gente de Brasil, ellos tienen más de mil cirugías realizadas, y en el sector público no se llega a operar, porque empiezan los trabajos de parto por lo que se debe operar entre las 20 y 27 semanas y luego esperar para hacer la cesárea, se debe cuidar la anestesia para que no tenga dolor la paciente porque si siente dolor se termina la cirugía”, manifestó.

