Hockey: Cazadores Sub-14, también dice presente en el Regional de Clubes

27 noviembre, 2025 0

Las chicas de Cazadores viajaron este miércoles, con la ilusión a pleno, para disputar el Campeonato Regional Sub-14 en Mar del Plata.

Ese mismo día, entrenaron y disfrutaron de las instalaciones donde están hospedadas.

A las 8:30 horas de este jueves hicieron su estreno ante Monte Hermoso. Este mismo día, tendrán la segunda presentación a partir de las 20:30 horas ante General Belgrano.

Cerrarán la fase de grupos, este viernes desde las 15:10, ante Blanco y Negro de Coronel Suarez.

