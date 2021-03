Hockey: desde el TARHC destacan las posibilidades que brindará tener una cancha municipal de césped sintético

Julia Errazti, entrenadora de 5° y 6° División y coordinadora del hockey del TARHC, destacó las posibilidades que le brindará a la disciplina el poder contar con una cancha municipal de césped sintético, entre ellas subir el nivel de juego y disputar torneos oficiales.

“La idea es prácticamente pasar toda la actividad a la cancha de sintético, excepto el Club Cazadores que tiene la suya propia, después clubes como Huracán y el TARHC tenemos la idea de dividirnos los días para entrenar dos veces por semana ahí y la competencia será en sintético”, explicó en diálogo con Deportes 820.



“Para nosotros es muy importante, nos da un juego distinto, nos abre muchas puertas, vamos a poder empezar a jugar los regionales y provinciales, hoy estábamos afuera de todo lo oficial”, indicó. Y agregó: “vamos a poder meternos en lo que es la Confederación Argentina y empezar a jugar los torneos como tienen los deportes como el fútbol y el básquet, que al no tener cancha de sintético los estamos perdiendo. Ya no existe jugar en el césped”, dijo.

“El paso que dio la Municipalidad es algo que a todos nos tiene expectantes y con muchas ganas porque la competencia va a ser muy buena”, resaltó Errazti.

En tanto, manifestó que en el TARHC “comenzamos con muchas ganas, después de un año de estar solo con entrenamientos, sin competencia”.

Informó que el torneo de la Liga Tresarroyense comenzará a mediados de abril, con la aplicación del protocolo correspondiente y la presencia de poco público. Jugarán todas las categorías de los elencos locales y Necochea. En tanto, los sábados ya se disputan partidos amistosos.

“Cuando volvimos en septiembre, el número de jugadoras arrancó a subir y nos sorprendimos porque veníamos mal con la parte virtual, no se enganchaban. En este momento tenemos 20 jugadoras en la categoría Escuelita y 20 en 9° que es un montonazo. Los chicos necesitan del deporte y de estar en el club”, expresó.

