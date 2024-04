Hockey: jornada de clásico en la cancha municipal

27 abril, 2024

Este sábado habrá una gran jornada de hockey en la cancha municipal. En diálogo con LU 24, Eliana De Sábato, profesora de las categorías inferiores del Club Cazadores, comentó algunos detalles sobre este evento deportivo.

“Hoy jugarán todas las categorías ante el TAHRC. A partir de las 11:30 comenzarán los partidos de la Sub 14, a las 13 horas jugará la categoría Sub 16 y finalmente, a las 14:30 disputará su partido la Sub 16. Por su parte, el encuentro entre los equipos de Primera arrancará 16 horas”, comentó.

Y agregó: “Este evento contará con servicio de cantina y jugarán sólo las categorías femeninas. Esta es la cuarta fecha del Torneo Apertura e invitamos a quiénes quieran sumarse, más allá del contexto del certamen”.

Volver