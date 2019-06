Hockey sobre césped: Cazadores se quedó con los play off de séptima división

Hoy se disputaron los play off de séptima división en la nueva cancha de sintético del Club de Cazadores. La actividad comenzó a las 10 con el cruce entre Cazadores (1er clasificado) Vs El Nacional (4to) con victoria de las pollitas por 5-1. Más tarde Huracán (2do) Vs TARHC (3ro) con resultado a favor del globo por 2-0.



A las 13:30 se jugó el partido por el tercer puesto entre TARHC y El Nacional, donde se impuso por 1-0 el decano. Y la Gran final se dio entre el primer clasificado del compensatorio y el segundo. En una final vibrante donde Cazadores ganaba por 2-0 y el globo descontó en el tercer cuarto, el partido final terminó 2-1 para Cazadores.

La tabla quedó con la siguiente clasificación: 1ro Cazadores, 2do Huracán, 3ro El Nacional y 4to TARHC.