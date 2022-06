Hockey sobre césped: Cazadores y TARHC ganaron en Primera

6 junio, 2022

Se disputó la 8ª fecha del Apertura local de hockey sobre césped femenino. En la sintética Municipal, Huracán enfrentó a Cazadores en todas las categorías. En Necochea, Náutico recibió al TARHC en formativas y en Primera TARHC jugó contra Onas de Juárez.

Huracán vs. Cazadores

7ª: Huracán 0 vs. Cazadores 7.

6ª: Huracán 0 vs. Cazadores 1.

5ª: Huracán 1 vs. Cazadores 0.

1ª: Huracán 1 vs. Cazadores 4.



Náutico vs. TARHC

7ª: Náutico 2 vs. TARHC 0.

6ª: Náutico 1 vs. TARHC 0.

5ª: Náutico 1 vs. TARHC 3.

TARHC vs. Onas (Juárez)

1ª: TARHC 3 vs. Onas 0.

Posiciones:

1ª: Cazadores 15, TARHC 8, Huracán 5, Onas 0.

5ª: Huracán 11, Cazadores y TARHC 10, Náutico 0.

6ª: Huracán 11, Cazadores 10, Náutico 5, TARHC 4.

7ª: Náutico 15, Cazadores 12, TARHC 6, Huracán 0.

Goleadoras

1ª: Eliana de Sábato (Caz) 9, Ludmila Tempone (Caz) 7, Abril de la Torre (Caz) 6, Marianela Taboada (T) 4.

5ª: Catalina Rivada (T) 8, Catalina Fonte (T) 6, Abril de la Torre (Caz) 5.

6ª: Juliana Santagiuliana (H) 4, Tiziana Anzarda (H) y Delfina Moller (Caz) 3, Paloma Suita (Caz) y Delfina Hernandez (Caz) 2.

7ª: Delfina Hernández (Caz) 17, Emilia Schena (T) 8, Maitena Bidegain (N) 4.

