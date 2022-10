Hockey sobre Césped: conformidad por el Nacional de Selecciones

25 octubre, 2022

Las jugadoras del seleccionado sub 19 de Tres Arroyos, Bernardita Cortés (arquera) y Lourdes Tosetti (defensora), junto al Coordinador de la selección, Arturo Montequín, visitaron el estudio de LU 24 y hablaron sobre el torneo nacional de Mar del Plata.

“Es la primera experiencia a nivel seleccionado, ya teníamos experiencia el año pasado en Bonaerenses. Fue una sola selección sub 18, de modalidad Seven, llegamos a Mar del Plata y este año, el torneo nacional, Ascenso B y con una perspectiva de encontrar otro nivel allá, tres partidos fueron muy parejos a diferencia de un gol y con San Luis, muy buen equipo, perdimos 3 a 0“, expresó Montequín.

“Fue una experiencia nueva, nunca habíamos enfrentado a selecciones de provincia, todo suma“, dijo Cortés. “Veníamos de competir en los Bonaerenses hacía una semana y encontramos otro nivel”, agregó.

“Yo tampoco no sabía con qué me iba a encontrar, pero al entrar a la cancha ya te sentís segura con tus compañeras, San Luis el mejor equipo, tenía una leoncita, fue un gran rival, con poderío físico, caímos 3 a 0. Con Santiago del Estero perdimos 8 a 0 pero era el último cotejo y no nos cambiaba en nada” añadió Tosetti.

Además, remarcaron la competencia local con 6 equipos que es muy importante para la ciudad, están a nivel y falta un plus para lograr la victoria a nivel nacional. La técnica Julia Errasti y Santiago Rada trabajan codo a codo para el Hockey.

La camaradería en las jugadoras se vio dentro y fuera de la cancha en el grupo humano.

“Es un orgullo vestir la casaca de Tres Arroyos, es un orgullo que te seleccionen y vale la pena lo que haces en tu club” finalizaron.

