Hockey sobre césped: Entrenaron las preseleccionadas de Tres Arroyos

28 mayo, 2022 Leido: 23

Se realizó ayer el entrenamiento de las jugadoras preseleccionadas a la selección de Tres Arroyos en categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 19. Estuvieron presentes más de 100 chicas que se conocieron para lo que les espera en este año 2022.

Los clubes representados son: TARHC, Huracán, Cazadores, CEF113 (Orense) y Náutico (Necochea).

Los entrenadores fueron: Arturo Montequín, Sebastián Roppel, Nahuel de Niro, Fernanda Calderón y la coordinadora Cecilia Corbellini.

Los entrenamientos se hicieron en la cancha Sintética Municipal junto a la colaboración de la Dirección de Deportes, para esta preselección y tecnificación.

