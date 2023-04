Hockey sobre Césped: este sábado arrancará el Apertura

13 abril, 2023

El sábado se iniciará la temporada oficial 2023 del Hockey sobre Césped femenino de la Asociación Regional con estos partidos de la 1ª fecha del torneo Apertura:

Cancha de Cazadores

Cazadores-TARHC (10:00) Sub 12, (11:00) Sub 14, (12:30) Sub 16, (14:00) Sub 19, (15:30) Primera.

Cancha Municipal

Huracán-Onas (Juárez) Primera (15:45).

Además estará jugando el combinado de los equipos de Juarense, CEF 13 de Orense, Once Corazones y Escuela Municipal de San Cayetano dese las 10:00 en categorías Sub 12, Sub 14, Sub 15 y Sub 19 .

