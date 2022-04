Hockey sobre Césped femenino: Se jugó la 3ª fecha del Apertura

El sábado se jugó la 3ª fecha del torneo Apertura del hockey sobre césped femenino de la liga local. En la cancha sintética Municipal se enfrentaron TARHC y Huracán en 7ª, 6ª, 5ª y 1ª categoría, con estos resultados:

7ª: TARHC 6 – Huracán 2 – 6ª: TARHC 0 – Huracán 2 – 5ª: TARHC 1 – Huracán 0 y 1ª: TARHC 0 – Huracán 0,

En Primera División jugaban en la sintética de Necochea, Onas y Juarense, ambos de Benito Juárez. Onas ganó el cotejo por Walkover, ya que no se presentó Juarense.

Cazadores tuvo fecha libre.

Posiciones

1ª: Cazadores 6, TARHC y Huracán 4, Onas (B. Juárez) 3, Juarense 0.

5ª: Cazadores, TARHC y Huracán 3, Náutico (Necochea) 0.

6ª: Huracán 4, Cazadores 3, Náutico 1, TARHC 0.

7a: Náutico 5, TARHC 3, Cazadores y Huracán 0.

Goleadoras

1ª: 1) Eliana de Sábato (Cazadores) 5 , 2) D. Borghese (Huracán) y A. de la Torre (Cazadores) 4 , 3) C. Rivada (TARCH) L. Tempone (Cazadores) y P. Suita (Cazadores) 3 .

5ª: 1) A. Berger (Cazadores) 3, 2) A. De la Torre (Cazadores) y M. Marcos (Náutico) 2, 3) S. Del Vecchio (Huracán) y C. Rivada (TARCH) 1.

6ª: 1) D. Padula (Huracán), P. Yepes (Náutico). J. Ronzetti (Náutico), T. Anzarda (Huracán), A. Locatelli (Huracán), D. Hernández (Cazadores), A. Larriestra (Huracán) 1.

7ª: 1) E. Schenna (TARHC) 5, 2) A. Mangas (Huracán) 2, 3) D. Romano (TARHC), E. Maglionne (Náutico) 1.

