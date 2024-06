Hockey sobre césped: Huracán cayó ante Club de Pelota de Pringles

18 junio, 2024

En el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de caballeros de la prestigiosa Liga del Sudoeste de Hockey sobre Césped, este lunes, Huracán fue derrotado por Club de Pelota de Coronel Pringles 3 a 1.

El partido ostentaba muchas expectativas ya que por un lado el local llevaba un franco ascenso de su juego como también porque su rival se encontraba puntero de esta fase, todos condimentos que conllevaban seguramente a un buen espectáculo.

Así, el encuentro comenzó de gran manera para los visitantes que en un abrir y cerrar de ojos, y con una eficacia que no se vislumbra normalmente hizo tres goles en tan sólo siete minutos, sorprendiendo a todos los espectadores como al club local.

Huracán, luego del vendaval, empezó a demostrar por qué está compitiendo de gran manera en el torneo y terminó el primer cuarto acechando el arco contrario.

Ya en el segundo cuarto, el encuentro se mantuvo parejo disputándose los dos equipos la posesión, pero ninguno encontrando jugadas claras, salvo en una ocasión donde al Globo le cobraron un penal a favor que José González convirtió para irse al descanso con el resultado 3 a 1, pero ya el local con otro ánimo.

El empujón anímico se mantuvo en los restantes dos cuartos, nuevamente el local intentando centralizar el juego por medio de sus dos jugadores más desequilibrantes (González y Montequín), mientras que el visitante pretendió por medio de las “contras” de sus rápidos delanteros consolidar la victoria.

El cotejo de esa manera se transformó en una disputa en el mediocampo intentando Huracán crear situaciones de juego que no pudo concretar, mientras que Club de Pelota logró tener varios corner cortos para aumentar el marcador, pero ello no fue así por la excelente tarde del portero local Losada.

Ya en los últimos minutos y con el cansancio típico de la dinámica de este deporte, el juego se hizo largo con yerros diversos, terminando el encuentro 3-1 a favor del visitante.

