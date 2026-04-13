Hockey sobre césped: Huracán confrontó con su realidad y cayó ante Club de Pelota

13 abril, 2026 0

El domingo, Huracán recibió la visita de Club de Pelota por la tercera fecha de la Prestigiosa Liga del Sudoeste en un partido con dos realidades distintas. Por un lado el local, quien pretendía mantener la regularidad de los últimos siete meses donde sólo fue derrotado una vez; y por el otro, el elenco pringlense con la obligación de ganar ya que además de ser uno de los campeones del año pasado, sumó a su plantel a dos de los mejores jugadores de la zona (Palacio y Galván) y mantiene la columna vertebral con su brillante portero Taraburelli, Garizoain (quién además de haber jugado a un nivel superior como es la Liga Metropolitana es el director técnico de la selección), Pettigrew, Acosta y Piccinetti.

Ya en el primer cuarto el visitante comenzó con todas sus herramientas ofensivas y luego de dos jugadas polémicas (donde no se pudo vislumbrar en una de ellas si la bocha entró o si debía marcarse penal en la restante), pudo quebrar el marcador con un par de córners cortos para colocarse 2 a 0. Luego de los primeros 15 minutos, el globo logró ordenarse y comenzó a jugar, pero sin lograr una dinámica que preocupe al portero rival.

Mientras la bocha se disputaba en cada jugada de modo ferviente en un partido que muchas veces se asemejó a un potrero, en el tercer cuarto nuevamente por medio del córner corto Club de Pelota definió el partido para que los últimos 20 minutos sean un cumplido de los dos equipos, donde ninguno pudo concretar una jugada real de gol, salvo una chance clara que el arquero local Guillermo “Tata” Flores salvó de una forma magnifica.

Así, Club de Pelota se llevó tres puntos claves a Coronel Pringles sabiendo que su rival directo es Blanco y Negro (al que enfrentará en pocos días), mientras que el globo lamentablemente demostró que esta un escalón por debajo ante los dos mejores equipos de la liga (nueve goles recibidos en dos partidos) pero confiado en que con el trabajo en la semana de su D. T. Cortari logrará nuevamente entrar al famoso TOP 4 como el año pasado peleó hasta la última fecha para lograrlo.

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