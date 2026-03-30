Hockey sobre césped: Huracán ganó un partido clave para acercarse a la cima

30 marzo, 2026 0

En la tarde del domingo Huracán debió viajar hasta la ciudad de Coronel Suárez para enfrentar al sólido Rugby & Hockey Club por la 2da. fecha de la Prestigiosa Liga del Sudoeste.

El local venía de una derrota frente a Sarmiento (similar al globo en su debut), por lo que el partido era de “6 puntos”.

El primer cuarto comenzó como era de esperar, muy disputado y alternando las posesiones, hasta que los tresarroyenses pudieron comenzar a plasmar la idea táctica/dinámica de su D.T. Cortari que armó un bloque de salida vertical con sus dos jugadores más habilidosos (José González y Arturo Montequin) escudados con el libero Guillermo González.-

De esa forma, el globo luego de un gran patriada en mitad de cancha de Montequin, Federico Sabatini recibió y jugó rápido para que Franco Tempone defina en altura y quiebre el marcador.

El local luego del cimbronazo, salió decidido a empatarlo durante todo el segundo cuarto, pero el portero visitante Federico Legarreta impidió todas las chances.-

Ya el tercer cuarto, Huracán salió nuevamente con todas sus armas y luego de un pase entrelíneas de Montequin, Federico Sabatini giró de forma rápida en el área y antes que el arquero local pueda posicionarse, dio un push perfecto pegado al palo para el 2 a 0. Motivado por el gran momento, el “Rey” Arturo Montequin luego de un eslalon clásico de él desde mitad de cancha definió con un revés quirúrgico para estirar la ventaja que duró unos segundos ya que R&H logró descontar.-

El orgullo de la ciudad no dudó en seguir atacando y nuevamente Montequin en un córner corto estiró la ventaja a 4 a 1.

Ya en el último cuarto, el local intentó emparejarlo luego de descontarlo con un córner corto, pero Huracán defendió con uñas y dientes sumado a otra gran actuación del otro arquero que posee (Guillermo “Tata” Flores) quien tuvo dos tapadas claves en los últimos 30 minutos, culminando el partido 4 a 2.-

El globo se llevó un triunfo clave, comenzando a dar forma a un año que proyecta de gran manera (junto a sus colaboradores que siempre acompañan de manera desinteresada -Gestión Inmobiliaria y Ogham-) y soñando con terminar como el anterior torneo (3 triunfos en los últimos 4 encuentros) y hacer soñar a toda una ciudad que quiere otro torneo en sus vitrinas, más allá de la racha de más de seis meses de una sola derrota en su haber).

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