Hockey sobre césped: Huracán metió un "Jab" y revive luego de estar en la lona

20 julio, 2025

En la mañana de este domingo, Huracán viajó hasta la ciudad de Pigüé para enfrentar al histórico CEF nro. 38 (segundo en la clasificación, habiendo perdido la cima la semana pasada) por la 11va. fecha de la prestigiosa Liga del Sudoeste de Hockey sobre Césped.

No era un partido más para el globo, ya que, con la derrota consumada días atrás, las chances para meterse en el famoso Top 4 eran casi nulas. Pero ante todos los pronósticos, con el empate de Deportivo Sarmiento y habiendo recuperado esta semana la mejor versión de dos batalladores de larga data como José González y Alejandro Susemihl, dio el batacazo y puso a Huracán nuevamente en juego.

El partido comenzó disputado, donde el local con una presión alta hacía que el globo no pueda hacer lo que los equipos de su D. T. Cortari siempre pregonan: el juego por las bandas, simple y a un toque para llegar con mucha dinámica atacando por los extremos. No obstante, tuvo una chance con Susemihl que fue despejada en la línea del arco por la defensa rival.

En el segundo tiempo se vio lo mejor del elenco tresarroyense, defendiendo de gran manera los córners cortos y abriendo espacio para comenzar a generar diferentes oportunidades, donde luego de una gran barrida de Montequin, Susemihl dejó sólo a Mateo Dolagaray (2do. gol en los últimos 28 minutos jugados) para que la gran promesa de esta ciudad convierta y quiebre el resultado.

Así se terminaba el primer tiempo, con un globo dando el batacazo ante un equipo que si bien generaba peligro por medio de su jugador más habilidoso Ruffa y estaba muy bien en todas las líneas, no podía convertir gracias a la gran tarea de la defensa del visitante como del arquero Federico Legarreta.

Pero a comienzo del tercer cuarto, el local emparejó las acciones con un golazo de Butrón luego de una jugada difusa que máximo con su gran calidad. Mas allá del cimbronazo y con su D. T. Cortari jugando (ya que él mismo había reconocido en la semana que debía llegarle de forma eficiente a los jugadores; y que mejor que compartiendo cancha), José González luego de dos regates filtró un pase perfecto para que Susemihl se vista de goleador y ponga el partido 2 a 1, generando el batacazo de la fecha.

El globo culminó dicha fracción de tiempo como la última con los dientes apretados, no sufriendo salvo algunos córners cortos que fueron muy bien defendidos (en especial por Nicolas Vivas quien salvó una pelota en a centímetros de su valla) y demostrando con estos dos “goles/jabs” que nuevamente está vivo, luego de estar a segundos del knock out.

Así, este triunfo marcó el primero en la historia contra este rival de gran calibre y demuestra que si Huracán (además de tener a un D. T. que puede reconvertirse también en un jugador de gran utilidad) esta ordenado tácticamente, tiene elementos para soñar y nuevamente volver a realizar la hazaña del año pasado de meterse en el Top 4.

