Hockey sobre césped: Las selecciones de Tres Arroyos juegan este sábado amistoso en Tandil

12 mayo, 2023

Este sábado en cancha de Independiente de Tandil las selecciones femeninas de Hockey de nuestra ciudad jugarán amistosos en tres categorías: Sub 14, Sub 16 y Sub 19 enfrentando a Independiente de Tandil, dese las 13:00 en la ciudad serrana. Cabe destacar, que este el primer encuentro del año que jugarán nuestras selecciones.

