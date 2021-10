Hockey sobre césped masculino: Huracán cayó con Sarmiento de Suárez

7 octubre, 2021 Leido: 6

El equipo de caballeros de Primera División de Huracán perdió como local ante Deportivo Sarmiento de C. Suárez por 2 a 1 en el cotejo jugado el pasado domingo en la cancha sintética Municipal, por la Liga del Sudoeste de hockey sobre césped. El gol del Globito fue convertido por José González.

También ese día, por la mañana, se disputó un encuentro de Mamis hockey organizado por el TARHC.

En tanto, este fin de semana habrá un Seven para Sub 15, Sub 16, Primera, Mamis y Mixto. El sábado jugarán Sub 15, Sub 16 y Primera, mientras que el domingo lo harán Mamis y Mixto.

Volver