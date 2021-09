Hockey sobre césped: Se disputó la 3ª fecha en nuestra ciudad y en Necochea

En la mañana de hoy, se disputó la tercera fecha del Oficial de Hockey sobre césped femenino. En la cancha Municipal de Tres Arroyos, Huracán recibió al Tarhc, y en Necochea, Náutico fue local ante Cazadores.



Huracán vs. Tarch

Séptima: Huracán 1 (Ford) vs. Tarhc 5 (Schenna 2; Scampini; Elizari; Milanesi).

Sexta: Huracán 3 (Santagiuliana 2; Del Vecchio 2) vs. Tarhc 1 (Marcico).

Quinta: Huracán 0 vs. Tarhc 1 (Segovia).

Náutico vs Cazadores

Séptima: Náutico 2 (Yepes 2) vs. Cazadores 3 (Hernández 2; Ulibarre).

Sexta: Náutico 1 (Moreno) vs. Cazadores 5 (De la Torre 3; Aldana Berger 2).

Quinta: Náutico 0 vs. Cazadores 4 (Tempone 2; De la Torre; Victoria Berger).

Primera: Náutico 0 vs. Cazadores 1 (Tempone) . Incidencias: Expulsadas Camila Palombarani y Stefania Orellano.

Posiciones

7ª: Cazadores y Náutico 6; Tarhc 3; Huracán 0.

6ª: Huracán 9; Cazadores 6; Tarhc y Náutico 3.

5ª: Cazadores 7; Tarhc 6; Huracán 4 y Náutico 0.

1ª: Cazadores 6; Huracán 3; Náutico 0.

Goleadoras

7ª: Delfina Hernández (Cazadores) 13; Sofía Elisari (Tahrc) 3

6ª: Abril de la Torre (Cazadores) 5; Juana Santagiuliana (Huracán) 4.

5ª: Delfina Balbuena (Cazadores) 5; Agustina Barragan (Huracán)3.

1ª: Laura Martínez (cazadores) 3; Eliana de Sabato (Cazadores) 2; Ludmila Tempone (Cazadores) 2.

