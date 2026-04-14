Hockey sobre Patines: Buen presente de Julián López e Imanol García en Huracán de Parque Patricios

14 abril, 2026 0

Este martes estuvieron presentes en los estudios de LU 24 los jugadores de Hockey sobre Patines, Imanol García y Julián López, que juegan en el equipo municipal en nuestra ciudad y contaron su presente en Huracán de Parque Patricios.

Expresaron que viajan a jugar todos los fin de semana y que están muy contentos en Huracán de Parque Patricios, que cada vez que van los reciben con los brazos abiertos y hay muy buen compañerismo.

Dijeron: “está re bueno, estamos felices de ir a jugar en el globo de Parque Patricios, la Liga Porteña con 16 equipos”.

Explicaron que en la categoría que juega Imanol García está tercera y la de Julián López está cuarta.

Comentaron que en el orden local ya hace dos meses arrancaron con la actividad y entrenan de lunes a jueves y comparten equipo.

Además, comentaron que este fin de semana hay partido, pero nos le toca jugar porque el rival, River, está arrancando en la categoría de los dos, entonces no están citados porque no es un rival duro como lo es Vélez y los partidos se juegan en la canchas principales, por ejemplo, cuando se juega en River se juega al lado del Monumental.

Explicaron que se sienten contentos de jugar en Buenos Aires y más porque les gusta el Hockey y les gusta viajar todos los fines de semana.

Para finalizar expresaron que el Hockey “es nuestra pasión, nos divertimos y además es competitivo”.

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