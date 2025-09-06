Hockey sobre patines: Finales del 1º Torneo Federal

Esta tarde en el Gigante de Huracán se disputará la final del 1º Torneo Federal de Hockey sobre patines, el mismo contó con la participación de 20 equipos de diferentes Provincias que demostraron en tres jornadas el progreso que tiene este deporte.

Dicha jornada comienza a las 12 con la final de la Copa Honor entre Córdoba y Calafate. Continuando a las 13 con tercer y cuarto puesto de más 40 años disputando Mar Del Plata y San Luis mientras tanto, la final empezará a las 14 entre Huracán y La Porteña.

Desde las 15 se definirá el tercer y cuarto puesto de primera entre San Juan y La Rioja, terminando el día a las 17 con la final de menos 40 entre el Globo ante San Luis.

Una vez finalizada la jornada se llevará a cabo la entrega de premios a cada equipo ganador, llevándose las delegaciones el gran recuerdo de competir en nuestra ciudad, con un alto nivel deportivo y disfrutando de la camaradería que siempre demuestra tener este deporte.



