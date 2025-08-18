Hockey sobre Patines: Huracán anunció el primer Torneo Federal

La subcomisión de hockey sobre patines del Club Huracán anunció la realización del primer Torneo Federal de Hockey sobre Patines, que tendrá lugar en nuestra ciudad los días 4, 5 y 6 de septiembre. El evento reunirá a equipos de distintas provincias, marcando un hecho histórico para esta disciplina que, hasta ahora, solo contaba con Campeonatos Argentinos o Ligas Nacionales con plazas limitadas.

LU 24 se hizo presente en la conferencia organizada por la subcomisión en la cual además de Pedro Dalla Zanna y Andrés Bracco, estuvieron presentes Guillermo Cirone y María Josefina De La Cal.

En la presentación, Pedro Dalla Zanna destacó la importancia de esta iniciativa:

“Es la primera vez que se hace un torneo federal, donde todas las provincias que practican hockey sobre patines pueden participar. Siempre se jugaba el Argentino o la Liga Nacional con los primeros clasificados, y muchas provincias quedaban afuera. Este torneo abre la posibilidad de que todos estén representados”.

Huracán representará a uno de los equipos de Buenos Aires, con jugadores de Tres Arroyos, Miramar y Bahía Blanca, mientras que el otro elenco provincial estará compuesto por deportistas de Mar del Plata, Mar Chiquita y San Clemente. Además, participarán selecciones de San Juan, Mendoza, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Calafate y otros puntos del país.

La competencia se disputará en dos categorías: Intermedia (hasta 40 años) y +40, con jornadas que se extenderán desde la mañana hasta la noche.

“A diferencia de otros encuentros, acá habrá campeones en cada categoría. Nuestro objetivo con el equipo de Huracán es luchar por el título en intermedia, y también dar pelea en +40”, afirmó Dalla Zanna.

En cuanto a la organización, Andrés Bracco subrayó el esfuerzo realizado:

“Para que este torneo se haga en Tres Arroyos tuvimos que competir con otras provincias. Logramos la licitación ofreciendo alojamiento y comidas para todas las delegaciones. Estimamos que llegarán entre 100 y 110 jugadores, lo que representa un movimiento muy importante para la ciudad”.

Las delegaciones tendrán alojamiento y comidas a cargo del club, además de servicios de cantina. La subcomisión cuenta con el apoyo de empresas locales, como Veterinaria Don Hugo, la Municipalidad (que aporta los dormís del Polideportivo) y el acompañamiento del Comité Nacional, en el marco de un programa de visibilización del hockey a nivel mundial.

El torneo se jugará íntegramente en el Club Huracán, cuya pista techada y calefaccionada fue clave para que Tres Arroyos fuera elegido como sede.

