Hockey sobre patines: Huracán Campeón del Primer Torneo Federal

Este sábado en el Gigante “Antonio Vizzolini” de Huracán y con un buen marco de público, el Globo se coronó campeón del Primer Torneo Federal de Hockey sobre patines.

En +40 enfrentó a CABA y, tras empatar 5 a 5, fueron a penales y el ganador fue el albo por 2 a 1 y de esta manera se quedó con el título.

En la -40, en un entretenido partido, Huracán derrotó a San Luis por 6 a 5 y con este resultado se coronó Campeón.

La Copa de Honor, se fue para Córdoba ya que en la final le ganó a Calafate por 9 a 2.

Por el tercer puesto +40, Mar del Plata empató 5 a 5 con San Luis y en los penales ganaron los Marplatenses 2 a 1.

En -40, el tercer puesto quedó en manos de La Rioja que venció por penales a San Juan 1 a 0 , tras empatar en el tiempo reglamentario 3 a 3.

