Hockey sobre patines: Huracán protagonista en todas las categorías en la Liga de la Costa

4 diciembre, 2023

Huracán finalizó su participación en la Liga de Costa 2023 de hockey sobre patines con una destacada actuación en todas sus divisiones. En las categorías formativas no competitivas sobresalieron los pequeños gigantes, fue campeón y subcampeón en Master Masculino, campeón en Juveniles femenino y subcampeón en Master femenino.

Además, en Master Masculino, Cristian Stadler culminó con la valla menos vencida y Adrián Dejean fue el goleador del torneo. En Master Femenino, la valla menos vencida fue la de Gabriela Chicco. Este certamen está integrado por siete equipos representativos de Mar del Plata, Mar Chiquita, Miramar, San Clemente y Tres Arroyos.



Posiciones

Master Masculino

1 Huracán Master Ts As

2 Huracán Primera Ts As

3 San Clemente del Tuyú

4 Miramar

5 Club Sindicato Municipal Ts As

6 Casinos Mar del Plata

7 Mar Chiquita

Master femenino

1 AECN

2 Huracán Ts As

3 Defensores

4 Atlético

5 Club Sindicato Municipal Ts As

6 Colegiales

