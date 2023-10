Hockey sobre patines: Huracán se consagró campeón de la Liga de la Costa

30 octubre, 2023

Este fin de semana se disputó la última fecha de la Liga de la Costa de hockey sobre patines en la ciudad de Mar del Plata, donde la pulseada por el titulo entre “Huracanes” quedo para el experimentado equipo Master de Tres Arroyos y se corono campeón invicto, en el Palacio de los deportes de “La feliz”.

Además, el Globo de nuestra ciudad culmino con la valla menos vencida que fue Cristian Stadler y el goleador del torneo también fue de Los Peludos, Adrián Dejean.

El plantel de Huracán Master está conformado por Cristian Stadler; Mauricio Dejean; Daniel Leonardi; Guillermo Cirone; Gastón Collazos; Adrian Dejean; Pedro Dalla Zanna y Luciano Rubio.

Cabe recordar, que este certamen estaba integrado por 7 equipos representativos de Mar del Plata, Mar Chiquita, Miramar, San Clemente y Tres Arroyos.

Tabla final de pociones.

1 HURACAN MASTER TS AS

2 HURACAN PRIMERA AS

3 SAN CLEMENTE DEL TUYU

4 MIRAMAR

5 SINDICATO MUNICIPAL DE TS AS

6 CASINOS DE MAR DEL PLATA

7 MAR CHIQUITA

