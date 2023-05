Hockey sobre patines: Inicia el “Antonio Vizzolini”

25 mayo, 2023

Durante las jornadas del viernes y sábado próximos, se realizará en el Gigante de Huracán.

Municipal el Torneo de Hockey sobre Patines “Antonio Vizzolini”, organizado por la subcomisión de hockey sobre patines del Globo, continuando con intensa actividad del año.

El torneo reunirá a importantes y destacados equipos de la disciplina: Argentinos Juniors de Buenos Aires, Pehuén de Neuquén, Tr3s 80 de La Plata (último campeón de la Liga Porteña), Municipal y Huracán de nuestra ciudad.

Serán dos jornadas donde la camaradería y el espíritu del hockey sobre patines será seguramente protagonista y apuntalará más aún el deporte en la ciudad.

Programación y horarios viernes:

12:30: Huracán vs. Pehuén

13:45: Tr3s80 vs. Municipal

15:00: Femenino

16:15: Pehuén vs. Argentinos Juniors

17:30 Escuelita

18:30: Juniors vs. Municipal

19:45: Huracán vs. Argentinos Juniors

21:00: Tr3s80 vs. Juniors

