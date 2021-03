Hockey sobre patines: los Master locales inician la competencia anual en Copello

18 marzo, 2021 Leido: 0

Este fin de semana se disputará en el complejo deportivo del colegio Cardenal Copello, -en la localidad bonaerense de Martín Coronado-, el torneo de la categoría Master 40 masculino Copa “Copello – Bujías Hescher”, en donde estarán presentes los equipos del Sindicato Municipal y Huracán de Tres Arroyos.



En la etapa clasificatoria Sindicato Municipal jugará en el grupo “B”, junto a Copello Azul, Comunicaciones y Estudiantil Porteño.

En tanto el grupo “C” estará Huracán de Tres Arroyos, junto a Copello Blanco, Club San Lorenzo de Almagro y San Nicolás.

El STMTA tendrá la dirección técnica de Lucas Stefanini, y el equipo lo integran: Marcelo Mouhapé Furné (arquero). Jugadores: Lucas Stefanini; Edgardo Greco; Guillermo Larsen; Luciano Greco; Javier Cubiatebehere; Luciano Fantinato y Javier Greco. Y Gabriel Nani como arquero suplente.

Huracán de Tres Arroyos, estará integrado por: Andrés Barbosa (arquero), Cristian Stadler (arquero), Pedro Dalla Zanna, Adrián Dejean, Javier Tapia, Raúl Conedeni y Juan Pedersen. DT: Martin Fierro.

En la etapa de zonas, Municipal tendrá estos partidos: el sábado 20, a las 13 horas, vs. Comunicaciones. 17 horas vs Estudiantil Porteño y con Copello Azul a las 10 horas del domingo.

En tanto Huracan de Tres Arroyos tendrá estos partidos: día sábado 20 11 horas vs San Nicolás, 15 horas vs CASLA y el domingo 21 a las 12 horas vs Copello Blanco.

La final se jugará entre los ganadores de los grupos desde las 16 horas del domingo 21.

El torneo se emitirá en directo por streaming desde el Facebook de “Copello Hockey Oficial”.

Volver