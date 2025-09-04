Hockey sobre patines: Quedó inaugurado el Torneo Federal en Huracán

Este jueves en un acto realizado en el Gigante de Huracán, quedó inaugurado el primer Torneo Federal de Hockey Sobre Patines.

Inicialmente se entonó el Himno Nacional Argentino, y luego hablaron Pedro Dalla Zanna, Coordinador de Hockey sobre Patines del Globo y Josefina La Canal Presidenta de la Subcomisión de Hockey de la entidad.

Luciano Fantinato le entregó una plaqueta a Alfredo “Flaco ”Moro , un precursor del deporte sobre ruedas.

Estuvieron presentes, el vicepresidente del Club Guillermo Barrios, y Florencia Barrientos integrante de la Comisión Directiva.

De esta manera quedó oficialmente inaugurado el primer Torneo Federal de Hockey sobre Patines, cuyas competencias comenzaron este jueves por la mañana, con la presencia de distintos equipos del país, y continuará este viernes, para finalizar el sábado.

