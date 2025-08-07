Hockey sobre patines: Se confirmó un nuevo Torneo Provincial

En la noche del miércoles, se confirmó el nuevo Torneo Provincial teniendo a Huracán de nuestra ciudad como participante y anfitrión del campeonato. Además de Buenos Aires, el torneo contará con equipos de 14 provincias.

El campeonato se desarrollará entre el 3, 4 y 5 de septiembre.

Desde este momento se empieza a invitar a la comunidad a disfrutar de estas jornadas que contarán con los mejores equipos de la Argentina y con el máximo nivel de disputa en juego.

