Hockey sobre Patines: Tresarroyenses integran el nuevo Comité Provincial Técnico

19 octubre, 2025 0

Bajo la presidencia de Karina Maidana, la Federación de Patín de la Provincia de Buenos Aires presentó oficialmente el Comité Provincial Técnico de Hockey sobre Patines, que trabajará con el objetivo de impulsar, desarrollar y consolidar la disciplina en todo el territorio bonaerense. En el Comité, hay tres tresarroyenses que integran la lista: Andres Bracco, Pedro Dalla Zanna y Jorge Morcillo.

El equipo está conformado por referentes de distintas localidades de la provincia:

Presidente: Luciano Fantinato (Ensenada)

Vicepresidente: Andrés Bracco (Tres Arroyos)

Tesorero: Leandro Santamarina (Mar del Plata)

Secretario: Marcos Martínez (Miramar)

Secretario Deportivo: Pedro Dalla Zanna (Tres Arroyos)

Secretaria Jurídica: Anabela Ciantino (Miramar)

Desarrollo, difusión y promoción: Diana San Pedro (Tres Arroyos)

Vocales: Guillermo Martínez (Bahía Blanca), Sergio Scacchi (San Clemente del Tuyú), Jorge Morcillo (Tres Arroyos) y Mauro Menna (Mar del Plata).

Actualmente, el hockey sobre patines bonaerense cuenta con actividad en las localidades de San Clemente del Tuyú, Mar del Plata, Miramar, Tres Arroyos, Bahía Blanca y Ensenada, consolidando una red en constante crecimiento.

Además, el deporte está retomando fuerza en San Nicolás, Junín y La Plata, donde el próximo 3 de noviembre se inaugurará una nueva escuela de hockey.

Con la mirada puesta en el futuro, se proyecta que para 2026 se sumen nuevas instituciones en Bolívar, Tandil, Necochea y 9 de Julio, fortaleciendo el desarrollo de la disciplina en toda la provincia.

Desde la Federación agradecen también la constante colaboración de la Asociación Mendocina de Patín y de la Unión Entrerriana de Hockey Sobre Patines.

