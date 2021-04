Hogar para Ancianos: los 40 adultos mayores alojados ya están vacunados

Ester Di Croce, presidenta de la asociación de Damas de Beneficencia que tiene a su cargo el Hogar para Ancianos, comentó en LU24 cómo están llevando los adultos mayores residentes en el Hogar las restricciones más estrictas ante la nueva ola de contagios de COVID 19.

“Gracias a Dios ya están vacunados, no hubo mayormente síntomas, los abuelos estuvieron bien, los que fallecieron fueron por otras causas, tenían COVID pero no murieron de COVID” comenzó indicando la encargada del Hogar para Ancianos, y refiriéndose a los 28 contagios que surgieron dentro del establecimiento a principios del mes de marzo, entre personal y residentes.

Actualmente, en el Hogar hay 40 adultos mayores alojados y cuentan con un personal conformado por 13 personas, Ester expresó que dentro del personal “se vacunaron las quisieron, tenemos problemas hace un tiempo porque tenemos personal enfermo, con certificados, nos está faltando gente, por eso a veces no queremos incorporar más abuelos, porque hoy hay 3 personas con certificados, se hace muy difícil cubrir los turnos”.

Los residentes se encuentran con un buen estado de ánimo según sostuvo Ester Di Croce, y comentó “a la mayoría le gusta estar en la vereda, porque tienen más contacto con lo que pasa afuera, les gusta el movimiento de los coches” y además sostuvo que el Hogar cuenta con lugares amplios para que los adultos mayores puedan circular, y pasar momentos al aire libre, aunque se extrañan las actividades en las que podían interactuar con personas que compartían talleres y jornadas con ellos.

En cuanto a la situación que se vivió cuando muchos residentes y el personal resultaron contagiados de COVID 19, y días en los que se lamentó además el fallecimiento de una persona que se alojaba en el geriátrico, la encargada del establecimiento manifestó que “fue tremendo, nos maltrataron desde los medios, porque después de que la noche del 9 de marzo avistarle a todos los familiares sobre la situación, y ponen ‘El primer muerto en el hogar para ancianos’, fue un horror para los abuelos y los familiares” y agregó “fue muy feo todo, porque COVID hubo en todos lados”.

