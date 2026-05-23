Homenaje a Volponi a 44 años de su caída en combate

23 mayo, 2026 49

Este sábado, en el monumento que lo recuerda, el avión instalado en la rotonda de Avenidas Libertad y Güemes, se realizó el homenaje al Primer Teniente Héctor Ricardo Volponi, Héroe Nacional por haber participado en la Gesta de Malvinas, perdiendo la vida al caer su aeronave un 23 de mayo de 1982.

A 44 años de su desaparición física, fue colocada una ofrenda floral en nombre del gobierno y pueblo de Tres Arroyos, con la participación de familiares, autoridades municipales y vecinos que se acercaron al lugar, a las 15:30.

También adhirieron los Bomberos Voluntarios, con un prolongado toque de sirena desde el cuartel central.

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