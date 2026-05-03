Homenaje por el Día del Encuentro de los Héroes copetonenses

3 mayo, 2026

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Homenaje por el Día del Encuentro de los Héroes copetonenses

Este domingo se llevó a cabo en la Plaza Héroes de Malvinas de Copetonas el acto por el Día del Encuentro de los Héroes Copetonenses, una jornada de memoria y reconocimiento a quienes formaron parte de la historia reciente de nuestro país.

La actividad contó con la presencia del delegado municipal Manuel Reinoso, el intendente interino Adolfo Olivera y funcionarios municipales, quienes acompañaron a vecinos y veteranos de guerra en este emotivo encuentro.

Durante el acto, se destacó la participación de sobrevivientes del hundimiento del ARA General Belgrano, como el Capitán de Fragata José Andersen y el Suboficial Principal Maquinista Motorista Blas Fernández, quienes compartieron este espacio de homenaje y reflexión.

La jornada marcó un momento significativo para la comunidad, reafirmando el compromiso de mantener viva la memoria y rendir homenaje a los héroes locales.

Homenaje por el Día del Encuentro de los Héroes copetonenses
Homenaje por el Día del Encuentro de los Héroes copetonenses
Homenaje por el Día del Encuentro de los Héroes copetonenses
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