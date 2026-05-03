Homenaje por el Día del Encuentro de los Héroes copetonenses

3 mayo, 2026 0

Este domingo se llevó a cabo en la Plaza Héroes de Malvinas de Copetonas el acto por el Día del Encuentro de los Héroes Copetonenses, una jornada de memoria y reconocimiento a quienes formaron parte de la historia reciente de nuestro país.

La actividad contó con la presencia del delegado municipal Manuel Reinoso, el intendente interino Adolfo Olivera y funcionarios municipales, quienes acompañaron a vecinos y veteranos de guerra en este emotivo encuentro.

Durante el acto, se destacó la participación de sobrevivientes del hundimiento del ARA General Belgrano, como el Capitán de Fragata José Andersen y el Suboficial Principal Maquinista Motorista Blas Fernández, quienes compartieron este espacio de homenaje y reflexión.

La jornada marcó un momento significativo para la comunidad, reafirmando el compromiso de mantener viva la memoria y rendir homenaje a los héroes locales.

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