Homenajearán al Coronel Larrabure a 50 años de su muerte (Audio)

15 agosto, 2025 6

Al cumplirse 50 años de la muerte del Coronel Argentino del Valle Larrabure, luego de permanecer 372 días secuestrado en la Fábrica Militar de Villa María por parte del ERP, se realizará un homenaje el próximo martes en la Plaza Mitre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Su hijo Arturo puso en contexto esta fecha y dijo, en diálogo con LU 24 que “en este caso la Iglesia, el Ejército Argentino y el Ministerio de Defensa han organizado este acto en la Plaza Mitre, donde se colocó un busto a mi padre, en un lugar muy emblemático donde la gente pasa, deja flores, reza”.

“Queremos que se pida por la Argentina porque la grieta no se termina nunca, parecemos unitarios y federales, Boca -River, no se entiende porqué no podemos salir de esta problemática; no es unos contra otros, tendríamos que hacer como cuando estamos en el Mundial, bajo una sola bandera”, sostuvo.

Ante algunas expresiones que hablan de suicidio en lugar de asesinato, Arturo dijo: “Una de las cosas que se dijeron cuando se abrió una investigación profunda hubo cuatro peritos, pero hay que desterrar algunas mentiras, y se genera un relato que de una verdad pasa a una mentira; yo convoqué a cuatro peritos, pero no hay duda que haya sido asesinado: mi padre murió de coma alcohólico, tenía un nivel de 3,21 de alcohol en sangre que le inyectaron, pero hay lugares en que se aferran porque pareciera que si se hubiera suicidado le quita valor, identidad, pero es muy clara la autopsia que se hizo donde se habla de estrangulamiento pero hay gente que se empecina en sembrar la duda y muchos buscan la duda y no buscan la verdad”.

“Una persona sometida a esa presión, en un pozo, escondido, vive situaciones infrahumanas, así lo demuestran la fotos de las cárceles del pueblo, y la marca en su cuello es cerrada y hecha con alambre. Creo que no hay dudas, pero hay muchos que las alientan para desmerecer la figura de alguien que se supo mantener, según uno de sus escritos que dejó”, dijo y citó el texto de la carta que dejó su padre en la que instaba al perdón y a la reflexión, entre otras consideraciones.

“Creo que estas luchas fraticidas no nos conducen a nada, y creo que seguimos en esas luchas por lo que tenemos que poner un poquito para terminar con eso”, pidió.

¿Por qué no les enseñan a los chicos chicos el concepto de argentinidad? Se preguntó e instó a trabajar en conjunto, es lo que trato de transmitir dentro de las posibilidades que tengo”, finalizó.

Volver