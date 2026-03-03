Homenajearon a Guillermo Brown en el 169° aniversario de su fallecimiento

Este martes 3 de marzo, la filial local del Instituto Browniano ofreció un homenaje al almirante Guillermo Brown en el marco del 169° aniversario de su fallecimiento.

En un breve acto desarrollado en el monumento emplazado en Caseros y Ameghino, integrantes de la agrupación colocaron una ofrenda floral en honor al “Padre de la Patria en el Mar”.

El 3 de marzo de 1857, el marino irlandés y patriota argentino por adopción murió a los 79 años en Buenos Aires.

A bordo de la Fragata Hércules y de otras naves obtuvo victorias decisivas contra la flota realista en Martin García y Montevideo, izando su insignia en la Fragata 25 de Mayo y enfrentando a la Escuadra brasileña en Los Pozos, Juncal y otros combates.

