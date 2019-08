Honda preocupación de la CGT por la situación de los trabajadores de la ex Laso

Desde la conducción de la CGT Regional Tres Arroyos, a través de un comunicado, expresan la “profunda preocupación por la situación laboral que vienen sufriendo los trabajadores de la ex Laso, conflicto que mantiene en vilo a 140 familias, las que aún continúan esperando la reactivación de las plantas de Tres Arroyos”. Además, se pide “que los dirigentes políticos de los diversos partidos no solamente presten el oído, sino que actúen en forma urgente”.



En la nota se expresa que “en la última reunión de nuestra conducción realizada días pasados, el asesor gremial del Sindicato de la Alimentación, Juan D’Annunzio, realizó un informe pormenorizado de la preocupante situación por la que atraviesan los trabajadores, a través del cual indicó:

‘Al día de hoy solo se han podido cumplir con tres jornadas de trabajo de los últimos 30 días. Esto solamente por parte de 15 empleados, en una sola línea de la planta ubicada en el Parque Industrial. La situación se agrava ya que los trabajadores aún se encuentran esperando cobrar algo de lo que se produjo dos meses atrás. Hasta hoy solo han cobrado en todo este tiempo $ 3500 en tres cuotas semanales. Una cifra absolutamente insuficiente a la luz de los avatares económicos que atraviesa el país, que vienen a traer más angustia en cada una de las familias. Esto causa enojo e incertidumbre, ya que también de lo que le corresponde a cada trabajador, se resta el dinero para abonar energía eléctrica, gas y distintos insumos. A la vista está que el plan de reactivación propuesto por los cinco gerentes de la empresa no tuvo ningún resultado positivo, quienes se fueron hace mes y medio, dejando nuevamente a la buena de Dios a los trabajadores. Hoy lo que mejor resultaría, sería que alguien compré la empresa, ya que los dueños dicen no tener dinero para hacerla funcionar. También sería muy importante que los dirigentes políticos de los diversos partidos no solamente presten el oído, sino que actúen en forma urgente en buscar alguna forma de continuidad para las 140 familias de los trabajadores en Tres Arroyos, como así también los de la ciudad de Pilar".

Es por eso que “desde la conducción de la CGT Regional Tres Arroyos queremos expresar nuestra absoluta solidaridad con los compañeros trabajadores de la Alimentación, pero también coincidimos en elevar el pedido a los dirigentes de las diferentes fuerzas políticas a involucrarse y contribuir en la búsqueda de una solución concreta y urgente que permita sostener la fuente de trabajo”, finaliza el comunicado firmado por el secretario general, Humberto Salaberry, y el secretario de Prensa, Difusión y Derechos Humanos, Adolfo Olivera.

