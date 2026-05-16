Hondo pesar por el fallecimiento de Fernando Iriarte

16 mayo, 2026 0

Este sábado se conoció la triste noticia que daba cuenta del fallecimiento de Fernando Iriarte a los 79 años. Reconocido por su participación activa y afectiva con el Club Quilmes.

Fernando también trabajó en la función pública municipal durante los mandatos de Carlos Aprile, donde se desempeñó como secretario privado, asumiendo uno de los roles de mayor confianza del exintendente.

El vínculo traspasaba la actividad pública, ya que Fernando y Carlos eran cuñados, dado que Aprile estaba casado con su hermana María Isabel.

Por otra parte, trabajó también en la reconocida y tradicional confitería El Quijote, de donde era accionista propietario.

Hacemos llegar nuestras condolencias a la familia.

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