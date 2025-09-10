Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge “Zoco” Ansa

10 septiembre, 2025 34

A los 63 años falleció este martes Jorge Luis Ansa “Zoco”, quien fuera candidato a concejal en las elecciones del 2023 por el Movimiento Vecinal, en la lista que encabezara la Dra. Claudia Cittadino, en tercer lugar.

Oriundo de Orense, Ansa también fue basquetbolista en el club del pueblo, Alumni, y corredor de cereales.

Gran pesar causó la noticia en el seno del Movimiento Vecinal, que lo despidió en la red Instagram, destacando que “su compromiso por Tres Arroyos nacía del amor por su familia” ya que al momento de jurar lo hizo “por sus nietos. Era el esposo de quien fue directora de Cultura en el gobierno de Carlos Sánchez, Adriana Etcheto.

Volver