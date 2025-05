Honestidad brutal: una madre dio la cara por el vandalismo de su hijo

Este domingo a la madrugada se conocieron hechos vandálicos en la Plaza del Árbol, con daños en la calesita, el food truck y en el carro del pochoclero.

Al respecto, habló con LU 24 Betty, la mamá de uno de los involucrados en provocar los incidentes, dijo que su propio hijo fue uno de los que protagonizó el incidente, y lo trajo a la radio para que pidiera perdón públicamente.

Dijo estar “avergonzada” y le habló a la sociedad a través del aire de nuestra radio: “Me di cuenta porque en el celular mandaron mensajes a un grupo. Él tiene 14 años”, dijo

“Mi hijo por lo general no sale los fines de semana, está en la edad de empezar a salir, creo que si no decía lo que había pasado lo estaría encubriendo: está muy mal lo que hicieron. Estaría bueno que los padres de los otros chicos pudieran hacer algo para devolver lo que hicieron, yo en lo personal me pongo a disposición y pido disculpas”, expresó.

El tiene que aprender que cuando algo está mal, es necesario pedir disculpas.

“Quiero pedir perdón porque estaba escuchando a mi mamá lo que decía”, dijo el joven finalmente.



