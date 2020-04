Honrando la memoria de Maxi Villalba. Sentido mensaje de Guillermo Orsili

Con el respeto propio y un sincero sentir, sumado a una profunda intención de mantener viva la memoria de Maxi Villalba y exponer disculpas, el director de Deportes de la Municipalidad de Tres Arroyos, Guillermo Orsili, acercó a LU24 el siguiente texto, donde trata con altos valores el tema:

“El pasado 28 de enero se cumplió el primer aniversario del trágico, repentino e inesperado fallecimiento de Maxi Villalba. En estos tiempos de reflexión, de meditación, el recuerdo me transportó y hasta me sumergió en los sueños que en vida él tenía, y de las hermosas realidades que disfrutaba este chico de sólo 22 años.

Una familia constituida, dos pequeños hijos, amigos y su trabajo como panadero, eran la energía y el dulce impulso que lo potenciaban a vivir con una constante sonrisa, esa que aquellos que lo conocimos pudimos disfrutar. Pero la gran pasión de Maxi era el fútbol; y por ese juego tan bello y querido, como también por esta tragedia, es donde nuestras realidades tuvieron un cruce tan inesperado como estremecedor, aunque inolvidable.

Cuando Maxi comenzó una nueva temporada deportiva, con la pasión y su firme aspiración como acompañante, se propuso hacer una buena preparación para afrontar con su ACDC el campeonato local de fútbol, repartiendo sus días con la panadería y su familia. Pero el destino le tenía escondida la más dura de las sorpresas; después de un entrenamiento su cuerpo no resistió y súbitamente, la tragedia, la muerte, estrujó su vida como un papel…

Y ahora los recuerdos me ponen junto a su familia, me posicionan junto a ese sufrimiento y me dictaminan un grado de culpabilidad por alguna desacertada expresión pública o por no haber hecho todo lo suficiente para acompañar a sus seres queridos de la manera que lo necesitaban, y merecían, tras su deceso. Por eso le pido disculpa a sus padres, esposa, hijos, hermanos y a quien corresponda; porque quizás en ese momento con algunas declaraciones o dichos, provoqué un dolor que lejos estaba de mi intención y entendimiento.

Desde mi lugar de funcionario municipal he pensado en ciertas cosas para implementar o cuestiones a mejorar en el tema de la salud de nuestros deportistas; porque entiendo que en cada paso adelante que demos en este tema, estaremos ganando en tranquilidad y seguridad para nuestros atletas. Y, en definitiva, entiendo también que ésta será una sincera y merecida forma de honrar la memoria de Maxi Villalba”.

