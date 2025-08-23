Honraron a la Pachamama

Con motivo de honrar a la Pachamama, la Madre Tierra, en su mes, este sábado se llevó a cabo la ceremonia en la Plazoleta de los Pueblos Originarios, ubicada en la Plaza San Martín.

Como todos los años, desde hace más de dos décadas, estuvo a cargo de Delia Chavez, Amauta guaraní, que acompaña a Encuentro Indígena Tres Arroyos desde sus comienzos.

Durante el ritual, se realizaron ofrendas que simbolizan gratitud y respeto hacia la Pachamama.

La celebración representa un momento de reflexión y conexión con la tierra, reafirmando el compromiso con los pueblos originarios y sus cosmovisiones.

