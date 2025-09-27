Horacio Lalia pasó por El Perseguidor con su apasionante vida dibujada

El sábado 13 de septiembre se celebró la segunda edición de los Premios a la Trayectoria Horacio Lalia 2025 en la Casa de las Culturas de Almirante Brown, ubicada en Esteban Adrogué 1224. La ceremonia reunió a grandes artistas, divulgadores y casi un centenar de asistentes, reconociendo la trayectoria de destacados profesionales del cómic y la historieta.

Los premiados fueron Cacho Mandrafina, Tute, Paula Andrade, Jorge Lucas, Jorge Morhain y Sergio Ibáñez. Además, se otorgaron reconocimientos a la comiquería Meridiana Cómics y a las editoriales Primavera Revolver y Loco Rabia. El grupo artístico Abro Murales recibió una mención especial.

Los Premios Horacio Lalia son una iniciativa impulsada por la familia de Lalia y el medio de difusión de cómics e historieta Genux TV, destacando el legado del artista y promoviendo la escena del cómic argentino.

El maestro Lalia habló con Hugo Costanzo este sábado en El Perseguidor, y dijo que “en la actualidad estoy haciendo dos o tres trabajos en blanco y negro, y sobre el premio que lleva su nombre dijo que “homenajeamos a colegas, editores y gente que está en el tema de la historieta, me lo propusieron y me pareció bien”

Repasando su trayectoria, dijo que sus inicios fueron “en la Escuela Panamericana de calle Florida” y se refirió a los trabajos realizados con Alberto Breccia con quien se conectó a través de familiares: “estábamos en un radio de 15 cuadras, yo en Ramos Mejía y Breccia en Haedo, tenía 17 años y casi prácticamente entré con él antes de los 18, luego hago la Panamericana y siguió todo el resto, estuve unos seis años con él”.

A modo de anécdota dijo que Breccia “tomaba apuntes de todos, y a veces el personaje no salía y él dibujó mi cara, avejentándome”.

Se refirió a su pasado como jugador de fútbol, pero “era vago para entrenar, tuve posibilidades de ir a Vélez, pero me decidí por el dibujo”.

“Hay que sentirse muy cómodo con el tablero, y a mí por suerte el tablero me tira mucho”, sostuvo al definir la pasión como dibujante.

“Estoy en unos cuatro proyectos: dos que casi están listos, y seguimos trabajando en el resto, junto a mi nieto de 27 años que ha hecho ya varias cosas, viene desde los 22 y está bastante metido pero la falta de editoriales es complicado, no es tan sencillo para empezar como era en otras épocas”, expresó respecto al futuro inmediato.

