Hormigón: La empresa “Pavimentos Tres Arroyos”, sociedad del Consorcio con la Alfa, ya no opera como tal

13 julio, 2023

El Consorcio Pavimentador, puso fin a su experiencia de compartir actividades con la Cooperativa Rural Alfa, al dar término al convenio que oportunamente habían suscripto para que ambas entidades trabajaran en conjunto, aportando por un lado experiencia y mano de obra y por el otro, respaldo financiero para mejorar la tecnología y la logística.

La sociedad accidental se conformó hace ya más de un año y medio, cuando nació “Pavimentos Tres Arroyos”, la que hoy no tiene razón de ser como persona jurídica en el mercado de la construcción local y de la región. El Consorcio volvió a su independencia y la relación y los números con la Cooperativa Alfa quedaron expuestos al mejor presente.

No está claro en este momento si al volver a la independencia, el Consorcio tratará de avanzar en el negocio de elaborar hormigón y venderle a terceros, o la cuestión se reconsiderará a la luz de un presente claro de una empresa privada altamente competitiva que no cesa en su crecimiento a lo que se debe sumar la planta puesta en marcha por la Municipalidad para hacer pavimento y cordón cuneta social, y además la posibilidad de otra firma que está próxima a salir a competir en el mercado, para lo cual ya ha comprado tierras en el Parque Industrial.

El Consorcio por el momento sigue trabajando y sosteniendo una gama de clientes que requieren de su servicio.

El rubro de la construcción en Tres Arroyos, Claromecó e inclusive en la zona rural, está muy activo por estos tiempos, por lo que se genera un presente de mucha esperanza.

La Cooperativa Alfa y el Consorcio Pavimentador comenzaron como Pavimento Tres Arroyos en Septiembre de 2021 y estuvieron actuando en sociedad poco más de un año y medio, orientando su servicio especialmente a la zona rural.

SE VIENE UN CONSORCIO ULTRA SOCIAL

En las próximas horas habrá una reunión preparatoria con ciudadanos interesados en brindar su compromiso para el Consorcio se hará una Asamblea en un tiempo no muy lejano.

Habrá representación de las instituciones de servicio de Tres Arroyos, Juntas Vecinales, Centro de Jubilados etc. Podría ser propuesto para la presidencia al representante del Barrio Obrero Villa de las Américas Mario Castillo.

Volver