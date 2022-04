Hormigonera municipal: “Me parece una idea descabellada”, afirmó Pablo Quantín

El ingeniero Pablo Quantín, presidente de la empresa Vial Agro S.A., afirmó por LU 24 que “me parece una idea descabellada” crear una planta hormigonera municipal.

“Ponerse a invertir 100 millones de pesos en algo que no es primordial ni la función del Municipio, muestra la distancia abismal que hay entre la cabeza de los funcionarios políticos y la necesidad de la ciudadanía”, sentenció.

Asimismo, expresó que “por mi formación profesional técnica, me espanta un poco como se opina a la ligera y se gasta el erario público en cuestiones donde se ve que el análisis es escaso”.

Quantín manifestó que “escuché al concejal Ávila decir que con los ahorros del hormigón que se va a ejecutar, no sé bien para dónde ni para qué, luego se van a mejorar viviendas, espacios públicos, etc. Me gustaría saber cuáles son los ahorros porque a veces las cuentas que hacen algunos funcionarios municipal son “rengas” ya que en el erario público no hay un seguimiento de costos, por ejemplo, para los trabajos por administración en la Municipalidad”.

“Ávila hablaba de los costos que se ahorraban de acuerdo al volumen de hormigón que se iba ejecutar, pero me gustaría que se le explique un poco más al contribuyente, ya que se le va a gastar 100 millones de pesos de su aporte. Avalar la tentación que tienen muchos funcionarios municipales de convertirse un poquito en empresarios con el dinero público es fácil. Hay muchas prioridades antes que comprar un camión hormigonero. Al vecino le va a servir mañana mismo, por ejemplo, si le mejoran la cañería de distribución de agua delante de su casa, que como vemos Tres Arroyos está dinamitado. Ni hablar de la cuestión de sanidad respecto a los desagües cloacales, ni del pavimento urbano que está a la vista, ni de mejorar las condiciones del hospital comunitario”, expresó.

“Claramente, el Municipio no necesita meter 100 millones de pesos del contribuyente para proveerse de hormigón elaborado, porque va a terminar arruinando a quien lo elabora, ya que en Tres Arroyos no hay volumen de hormigón. Es carísimo utilizarlo para obras municipales. Por qué no se le consume a una empresa local. En vez de apoyar al contribuyente que invierte y desarrolla una actividad en la ciudad, desde el erario público se sale a romper el negocio a un señor, no se entiende”, criticó.

“El hormigón no es esencial ni te mejora la calidad de vida del ciudadano porque hay una pila de cosas que atender antes y encima hay dos empresas que se dedican a eso, dan mano de obra, pagan, tributan localmente. No sé qué es lo que los moviliza. Van a gastar 100 millones de pesos, explíquennos a los contribuyentes que están haciendo con nuestro dinero”, finalizó.

