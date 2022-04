Hormigonera vs. Nocturnidad: Acalorados debates en el Concejo

El Concejo Deliberante realizó este jueves la segunda sesión ordinaria correspondiente al mes de abril, donde en determinados momentos, se generaron cruces de tensión entre las bancadas opositoras, primeramente en el tratamiento del proyecto-vuelto al recinto tras subsanar un error-de la creación de la hormigonera municipal, la que se pensaba se votaría por mayoría, con el voto de Juntos y Todos, hubo un cambio de postura por parte del bloque peronista que se dirigió al presidente Garate para que de manera urgente solicite a la Asesoría General de Gobierno una opinión sobre la potestad del cuerpo deliberativo de sancionar una ordenanza creando la hormigonera, luego de haberse conocido una opinión del Asesor Letrado Municipal Dr. Horacio Hid que generó la medida antedicha.

El tema finalmente fue pasado a Comisión, hasta que se expida el organismo provincial y sea tratado nuevamente en el recinto. Hubo una intervención del concejal Ávila, gestor de la norma en la que se mostró sorprendido por el cambio de actitud de la bancada de Todos.

Werner Nickel desde el vecinalismo salvaguardaba la postura de su bloque, habiéndose opuesto en la sesión anterior a la mencionada norma, reiterando su postura en la vuelta a Comisión del proyecto y en su tratamiento en esta jornada.

Idas y vueltas que terminaron aprobándose por mayoría, sin el voto vecinalista, y el expediente fue girado nuevamente a la comisión interna.

La revancha

Un segundo capítulo se dio también de manera acalorada en el uso de la palabra por varios de los concejales cuando se intentaba aprobar un proyecto para crear un régimen a fin de regular espectáculos públicos masivos, presentado por Todos, gestado por el concejal Federico, que encontró esta vez la oposición del bloque de Juntos y el Vecinalismo, quienes una vez conocidos los términos del proyecto tendientes a brindar mayor seguridad a los asistentes a los eventos masivos, coincidían en la necesidad que volviera a tratarse en la Comisión con el aporte de funcionarios municipales ofrecido por el concejal Nickel, quien se comprometió a gestionar la presencia de al menos el Secretario de Seguridad y algunos jefes policiales, sumado a la iniciativa de la concejal De Grazia de dialogar con padres de jóvenes que frecuentan la nocturnidad, incluyendo también el tratamiento de funcionamiento de los locales bailables según dijo De Grazia.

“Pity” Federico, tuvo gruesos epítetos hacia la concejal de Juntos, – la trató de “mentirosa total” – y dijo que “su hipocresía me supera, me está mintiendo en la cara”, respecto al cambio de posición que habría tenido el bloque de Juntos, e incluso tuvo un llamado de atención por parte de Soledad Cadenas, a cargo de la presidencia ya que Garate estaba en la banca, desde donde también opinó al respecto y pidió las disculpas a De Grazia por lo expresado por Federico, quien insistía en considerar que era una chicana política la estrategia del vecinalismo de traer a funcionarios que nunca asisten luego a las convocatorias; nuevamente fue contra De Grazia en y sostuvo “que vengan esos padres, queremos escucharlos pero me da mucha bronca cuando se mira para otro lado cuando pasan las cosas que están pasando, la única intención de esta ordenanza era que nuestros jóvenes estuvieran protegidos, pero vamos a mejorar el proyecto”.

Concejales de licencia

Se aprobaron en el transcurso de la sesión las licencias de varios ediles, a saber: Martín Garate, del 2 al 9 de mayo inclusive. Asume Fernanda Menna en el bloque de Todos.

Carlos Ávila: del 2 al 13 de mayo. Asume Juan Agustín “Yaya” Rossi en Juntos.

Claudia Cittadino: del 1 de mayo hasta tanto dure su función (vuelve a la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social). Asume Luis Damián Beitía.

Otros temas

*Se aprobaron escrituraciones sociales.

*Se aprobó comodato con Dirección General de Cultura y Educación por el edificio donde funcionara el Jardín 908 para poner en valor el edificio y realizar actividades barriales en el lugar por tres años con opción a renovarlo.

* Se modificó la ordenanza de conformación del Consejo de Jóvenes del año 2016.

* Se aprobó la realización de sesiones del cuerpo en las localidades. La primera será en Claromecò en la segunda sesión ordinaria del mes de Mayo.

* Se adhirió en todos los términos al decreto 17/2022 del Poder Ejecutivo Nacional en relación al 40º aniversario de la Guerra de Malvinas.

* Se solicitó la colocación de un alambrado perimetral en viviendas cercanas a la plaza del Barrio Solidaridad.

* Cascallares: pidieron reposición de luminarias, poda de árboles e información sobre cámaras de seguridad y controles en los accesos a la localidad ante solicitud de vecinos por la inseguridad.

*Pedido al ejecutivo para reacondicionar los espacios recreativos linderos a orilla de los arroyos que cruzan la ciudad.

* Nuevo pedido para envío de documentación del Banco de Tierras.

*Reclamos diversos sobre pérdidas de agua en la ciudad y reacondicionamiento de juegos en la Plaza Italia.

*Claromecò: pidieron la demolición de la construcción del ex parador Samoa y su limpieza.

